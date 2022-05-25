В Украине выявили 7 тысяч неформальных работников

20:47 19 августа Киев, Украина

В ходе инспекционной кампании по легализации труда, с 1 июля выявлено более 7 тысяч неоформленных работников.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Сейчас уже начато 2126 инспекционных посещений и выявлен 7021 работник, допущенный к работе без трудовых договоров", - говорится в сообщении.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в следующих областях: сельское хозяйство, организация питания и временного размещения и торговля.



В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.



Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.



Как сообщалось, в первом полугодии 2021 года в Украине была проведена информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. Во время кампании было официально оформлено почти 57 тыс. человек.



С 1 июля Государственная служба по труду (Гоструда) в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начала инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированную работу, чтобы стимулировать их переходить к формальным трудовым отношениям.