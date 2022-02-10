В Украине выведут из оборота купюры в 1 и 2 гривны

13:39 24 Сентябрь Киев, Украина

В Национальном Банке Украины сообщили о выводе из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривны, а также монету номиналом 1 гривна (желтого цвета), выпущенные до 2003 года. С 1 октября этими деньгами нельзя будет рассчитываться. В НБУ разъяснили, куда деть монеты и купюры, чтобы не потерять их ценность.

В Нацбанке порекомендовали гражданам пересмотреть денежные средства, которые хранятся дома, и отобрать купюры номиналом 1 и 2 гривны до 2003 года, рассчитаться ими при покупке потребительских товаров или обменять в кассе банка.

Также будут выведены монеты номиналом 25 копеек, которые были выпущены до 2003 года. Деньги перестанут принимать во всех сферах торговой деятельности: магазины, супермаркеты, а также в ресторанах и прочих заведениях общепита.

Все собранные купюры и монеты торговые сети должны будут собрать до 16 октября и передать в Нацбанк Украины. Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.