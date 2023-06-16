В Украине выросло количество должников - Опендатабот

16:25 22 мая Киев, Украина

С начала вторжения рф, количество задолженностей в Едином реестре должников увеличилось на 615 тысяч или на 8%. В 2021 году, годовой прирост долгов составил почти 1,5 миллиона или 29%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на собственное исследование Единого реестра должников (ЕРБ).





В настоящее время количество долгов составило 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.

Почти четверть всех долгов – 24,6% – составляет взыскание средств в пользу государства. К февралю 2022 года количество таких задолженностей выросло всего на 2%.



Отмечается, что более пятой части всех долгов — 21,4% — появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности за время полномасштабной войны прирост количества таких долгов составил +23%.

"Наибольшее сокращение количества задолженностей с начала полномасштабной войны произошло в категории "Взыскание средств", в которую, в частности, входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29% до февраля 2022 года. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%", — говорится. в сообщении.

Наиболее прогрессивной стала категория долгов по уплате штрафов за админправонарушения. За период полномасштабного вторжения их количество выросло более чем на 27%. Сейчас 18% записей в ЕРБ появляются именно по этой причине.



Более чем на 22% возросло количество долгов за коммунальные услуги. По состоянию на май этого года их доля в общем количестве задолженностей равняется 8%.