В Украине выросли выплаты по алиментам - подробности

В Украине с 01 декабря увеличился прожиточный минимум, размер которого теперь – 2270 гривен. В связи с этим увеличились некоторые социальные выплаты, включая алименты на детей. Теперь алиментные выплаты составляют 50% от прожиточного минимума.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, для детей до 6 лет гарантированный минимальный размер алиментов составляет 960,50 гривен (плюс 31 грн). Для детей от 6 до 18 лет минимальные выплаты составляют 1197,50 гривен (плюс 38,50 грн).

Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Так, для детей до 6 лет эта сумма составит - 1921 грн (плюс 62 грн), для детей от 6 до 18 лет - 2395 грн (плюс 77 грн).

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Взыскателям следует знать, что процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, без обращений в органы государственной исполнительной службы. По словам и.о. начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г.Львов) Богдана Антощука, применение штрафных санкций является одним из действенных механизмов влияния на должника по алиментам. Дополнительные штрафы вводятся в случае возникновения задолженности по алиментам более 1 года.

"Если у плательщика алиментов возникает задолженность в совокупном размере больше, чем сумма соответствующих платежей за 1 год, то такое лицо будет налагаться штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если же задолженная сумма будет превышать в совокупном размере сумму соответствующих платежей за 2 года, то в таком случае штраф будет увеличиваться и соответственно составит уже 30% соответственно. В случае задолженности на сумму платежей за 3 года штраф возрастет до 50% от суммы долга ", - добавил Богдан Антощук.

Средства, полученные от штрафных санкций, перечисляемых в пользу взыскателей в полном объеме и является компенсацией для детей за несвоевременную уплату алиментов. По состоянию на конец ноября 2020 госисполнители Западного межрегионального управления Министерства юстиции взыскали 367 390 000 гривен задолженности по алиментам.