В Украине выросли цены на алкоголь

Согласно данным Государственной службы статистики в Украине выросла цена на ряд алкогольных напитков. Основное подорожание произошло за последний месяц. Например, водка объемом 0,5л стала стоить 92,6 гривен.

При этом, незначительно, но выросли цены на вино. Так, в октябре этого года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 66,93 грн, тогда как в ноябре - 66,96 грн (+ 0,04%).

С начала года стоимость водки в Украине выросло на 0,4%, стоимость вина - на 0,3%, пива - на 1,5%.

Кроме того, эксперты посчитали, в какие деньги украинцам «влетит» новогодний стол в этом году. Украинская семья из четырех членов семьи в среднем потратит 1706,09 гривен на еду для празднования 2021 года.

К слову, ученые назвали периоды в жизни, когда наиболее опасно употреблять алкоголь. В частности, речь идет о времени от зачатия до рождения, с 15 до 19 лет, а также после 65 лет. Ученые отмечают, что влияние спиртного на организм в эти моменты может спровоцировать серьезные когнитивные проблемы и психические расстройства. А для людей пожилого возраста алкоголь еще и один из самых серьезных факторов развития деменции.