В Украине выросла средняя зарплата - ПФУ

Формирование пенсионного фонда напрямую зависит от выплат из заработной платы трудоспособного населения. Таким образом, пенсионные выплаты без пенсионных взносов не возможны. Как сообщила вчера пресс-служба Пенсионного фонда, показатель зарплаты в Украине стал расти. Средняя зарплата в стране за июнь этого года, по сравнению с маем, увеличилась на 1651 гривну и составила 11 197 гривен.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек", - указано в сообщении.

Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.

Ранее президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.

В связи с этим в Минфине заявили, что рост минималки увеличит поступления в Пенсионный фонд - ожидается около 1,7 млрд гривен прибыли.