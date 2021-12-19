В Украине выросла средняя зарплата - ПФУ

Формирование пенсионного фонда напрямую зависит от выплат из заработной платы трудоспособного населения. Таким образом, пенсионные выплаты без пенсионных взносов не возможны. Как сообщила вчера пресс-служба Пенсионного фонда, показатель зарплаты в Украине стал расти. Средняя зарплата в стране за июнь этого года, по сравнению с маем, увеличилась на 1651 гривну и составила 11 197 гривен.
Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.
Ранее президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.
В связи с этим в Минфине заявили, что рост минималки увеличит поступления в Пенсионный фонд - ожидается около 1,7 млрд гривен прибыли.
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