В Украине выросла средняя зарплата - ПФУ

08:30 15 Август Киев, Украина

Формирование пенсионного фонда напрямую зависит от выплат из заработной  платы трудоспособного населения. Таким образом, пенсионные выплаты без пенсионных взносов не возможны. Как сообщила вчера пресс-служба Пенсионного фонда, показатель зарплаты в Украине стал расти. Средняя зарплата в стране за июнь этого года,  по сравнению с маем, увеличилась на 1651 гривну и составила 11 197 гривен.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек", - указано в сообщении.

фото: повышение минимальной зарплаты увеличит фонд для выплаты пенсий

Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.

Ранее президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября.

В связи с этим в Минфине заявили, что рост минималки увеличит поступления в Пенсионный фонд - ожидается около 1,7 млрд гривен прибыли.