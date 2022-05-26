В Украине вырос объем розничной торговли

18:33 20 августа Киев, Украина

По данным Госстата , оборот розничной торговли за 7 месяцев вырос на 13%, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В июле по сравнению с июнем розничная торговля выросла на 6,5%, а по сравнению с июлем 2020 - на 10,1%.

Индекс физического объема оборота розничной торговли составил:

Объем розничной торговли по регионам изменился так:

По результатам прошлого года индекс физического объема оборота розничной торговли против 2019 составил 8,4%.