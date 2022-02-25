В Украине вырос экспорт тока

Согласно данным НЭК «Укрэнерго», за январь 2022 Украина нарастила экспорт электрической энергии на 264,6 миллионов кВт-час или в 6,1 раз. Всего за этот период было поставлено Украиной 316,4 миллиона кВт-ч.
В компании отдельно уточняют, что в Венгрию, Словакию и Румынию с энергетического острова Бурштынской тепловой электростанции поставлено 224,4 миллиона кВт-ч, что на 172,5 млн больше (или в 4,3 раза), чем за аналогичный период прошлого года. Сообщается также, что в Польшу Украина экспортировала 92,1 миллион кВт-ч, однако в прошлом году соответствующих поставок не было.
Следует отметить, в январе 2021/2022 Украина не поставляла электроэнергию в Российскую Федерацию, Белоруссию и Молдову.
В это же время импорт электроэнергии, преимущественно из Республики Беларусь, также вырос и составил за январь 2022 – 511,6 млн кВт, что на 243,3 млн кВт или в 1,9 раз больше аналогичного периода прошлого года. К слову, согласно технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины (Объединенная энергосистема) с энергосистемами сопредельных стран, в январе 2022 из России в Украину поступило 4,4 миллиона кВт-ч.
Согласно отчету по аварийным поставкам, связанным с нарушениями работы режима энергетической системы, в январе 2022 Словакия поставила 0,3 млн кВт-ч, Белоруссия – 0,65 млн кВт-ч.
В компании отдельно уточняют, что в Венгрию, Словакию и Румынию с энергетического острова Бурштынской тепловой электростанции поставлено 224,4 миллиона кВт-ч, что на 172,5 млн больше (или в 4,3 раза), чем за аналогичный период прошлого года. Сообщается также, что в Польшу Украина экспортировала 92,1 миллион кВт-ч, однако в прошлом году соответствующих поставок не было.
Следует отметить, в январе 2021/2022 Украина не поставляла электроэнергию в Российскую Федерацию, Белоруссию и Молдову.
В это же время импорт электроэнергии, преимущественно из Республики Беларусь, также вырос и составил за январь 2022 – 511,6 млн кВт, что на 243,3 млн кВт или в 1,9 раз больше аналогичного периода прошлого года. К слову, согласно технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины (Объединенная энергосистема) с энергосистемами сопредельных стран, в январе 2022 из России в Украину поступило 4,4 миллиона кВт-ч.
Согласно отчету по аварийным поставкам, связанным с нарушениями работы режима энергетической системы, в январе 2022 Словакия поставила 0,3 млн кВт-ч, Белоруссия – 0,65 млн кВт-ч.
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