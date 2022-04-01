В Украине вырастет средняя зарплата – прогноз экономистов

Эксперты отмечают, что на зарплаты украинцев повлияет повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Так, эксперты прогнозируют рост средней зарплаты по стране до 14 тысяч гривен. Срок повышение доходов – до конца 2021 года.

До конца лета доходы украинцев вырастут до 15%, а с 1 декабря поднимется еще и минималка, а вместе с ней и остальные выплаты. Минимальный доход увеличится с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн, тем самым провоцируя рост среднего дохода украинцев.

По словам главы Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского, увеличение среднемесячной зарплаты связано в первую очередь с ростом соцвыплат со стороны государства, в том числе "карантинных", а также восстановлением экономической активности и ростом зарплат в секторах, наиболее пострадавших от последствий пандемии.

На рост средней зарплаты в Украине также окажет влияние увеличение минимальной заработной платы и возникший в стране дефицит рабочей силы. Украинцы массово выезжают за рубеж с целью заработков, что провоцирует недостаток рабочих рук в государстве. В связи с этим, отечественные работодатели вынуждены устанавливать более конкурентный уровень оплаты труда.

Официально в Украине около 40% работников зарабатывают минималку, а остальную часть зарплаты они получают от работодателей в конвертах.