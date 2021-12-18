В Украине вырастет цена на сахар

В Украине на 10% прогнозируется повышение цены на сахар. Отмечают, что его стоимость будет повышаться поэтапно.
Об этом сообщил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
По его словам, главная причина удорожания сахара – завершение в Украине процесса сахароварения по новым ценам.
"В начале декабря мы узнаем новую цену сахара, потому что сейчас завершается процесс сахароварения по новым ценам. Цена на сахар будет повышаться не резко, а этапами. Думаю, что как минимум на 10%", – сказал Педнзин.
По прогнозу директора "Староконстантиновского сахарного завода" Владимира Шостака, минимальная цена на сахар установится на уровне 27-28 грн/кг. При этом он отмечает: дешеветь продукт не будет, даже несмотря на новый урожай сахарной свеклы.
"В начале декабря мы узнаем новую цену сахара, потому что сейчас завершается процесс сахароварения по новым ценам. Цена на сахар будет повышаться не резко, а этапами. Думаю, что как минимум на 10%", – сказал Педнзин.
По прогнозу директора "Староконстантиновского сахарного завода" Владимира Шостака, минимальная цена на сахар установится на уровне 27-28 грн/кг. При этом он отмечает: дешеветь продукт не будет, даже несмотря на новый урожай сахарной свеклы.
В супермаркетах Киева по состоянию на 1 декабря цена на фасованный сахар установилась на уровне прогнозируемой:
АТБ – 25,4 грн/кг;
Varus – 27,2 грн/кг;
"Сельпо" – 27,29 грн/кг;
Metro – 27,2 грн/кг;
Novus – 27,29 грн/кг.
АТБ – 25,4 грн/кг;
Varus – 27,2 грн/кг;
"Сельпо" – 27,29 грн/кг;
Metro – 27,2 грн/кг;
Novus – 27,29 грн/кг.
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