В Украине вырастет цена на сахар

17:43 01 Декабрь Киев, Украина

В Украине на 10% прогнозируется повышение цены на сахар. Отмечают, что его стоимость будет повышаться поэтапно.
 
Об этом сообщил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
 
По его словам, главная причина удорожания сахара – завершение в Украине процесса сахароварения по новым ценам.

"В начале декабря мы узнаем новую цену сахара, потому что сейчас завершается процесс сахароварения по новым ценам. Цена на сахар будет повышаться не резко, а этапами. Думаю, что как минимум на 10%", – сказал Педнзин.

По прогнозу директора "Староконстантиновского сахарного завода" Владимира Шостака, минимальная цена на сахар установится на уровне 27-28 грн/кг. При этом он отмечает: дешеветь продукт не будет, даже несмотря на новый урожай сахарной свеклы.
"Ниже той отпускной цены, которая есть сегодня, не будет точно. Остановится ли она на 31 грн/кг или 35 грн/кг, прогнозировать сложно. Но то, что она не будет ниже 27-28 грн/кг, говорят все эксперты, и мы так считаем", – сказал Шостак.
В супермаркетах Киева по состоянию на 1 декабря цена на фасованный сахар установилась на уровне прогнозируемой:

АТБ – 25,4 грн/кг;

Varus – 27,2 грн/кг;

"Сельпо" – 27,29 грн/кг;

Metro – 27,2 грн/кг;

Novus – 27,29 грн/кг.