В Украине вырастет цена на сахар

Об этом сообщил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Ниже той отпускной цены, которая есть сегодня, не будет точно. Остановится ли она на 31 грн/кг или 35 грн/кг, прогнозировать сложно. Но то, что она не будет ниже 27-28 грн/кг, говорят все эксперты, и мы так считаем", – сказал Шостак.