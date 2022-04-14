В Украине выходит новая монета номиналом 10 гривен

Пресс-служба Национального банка Украины заявила о выпуске новой монеты в 10 гривен. Монета войдет в обращение с 19 ноября. Также, пресс-служба регулятора заявила, что это памятная монета "Государственная пограничная служба Украины" выйдет общим тиражом 1 млн экземпляров.

«Монета посвящена правоохранительных органов специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилегающей зоне и исключительной (морской) экономической зоне. Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с ВСУ и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил другого государства или группы государств», - говорится в сообщении Нацбанка.

Отметим, Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. В октябре из обращения вывели монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны старых образцов до 2003 года.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.