В Украине вступили в силу обновленные правила продажи алкоголя

10:12 24 Январь Киев, Украина

С 1 января 2022 года в силу вступил новый так называемый «ресурсный» закон, предусматривающий пополнения в госбюджет. Так, один из пунктов документа относится к продажам алкогольной продукции, в чеке за которую необходимо теперь указывать номер акциза и серию.



Закон гласит, что торгуя подакцизными товарами в фискальном чеке необходимо указывать подкатегорию, к которой относится тот или иной товар, согласно украинской классификации внешнеэкономической деятельности.

Кроме этого, в чеке обязательно должны быть прописаны название продукта, цена, учет количества. Если речь идет о розничной торговле, то в чеке важным пунктом является еще и цифровое значение штрихкода марки акцизного налога, то есть, серия и номер.



В настоящий момент эксперты рекомендуют не уклоняться от новых правил и изменений, и при продаже алкогольных напитков, разлитых в бутылки, а также на разлив и коктейльные напитки. Такие рекомендации специалисты дают не просто так.

С нового года рестораторов начали штрафовать за отсутствие указанных норм в чеках: «Рестораторы объясняют, что бутылка была откупорена в прошлом чеке, но налоговики штрафуют и ссылаются на новый закон».



К слову, ранее сканировали акцизный код только в случае продажи целой бутылки, а сейчас каждый раз.



Напомним также, в скором времени, в 2022 году в Украине значительно подорожает алкоголь. Причина этому — повышение акцизной ставки и плюс сама система ее расчета.