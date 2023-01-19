В Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от ООН. Условия

11:52 19 января Киев, Украина

ООН возобновляет выплаты украинцам в размере 6600 гривен. Зарегистрироваться на выплаты можно в офисах и выездных пунктах 10 регионов Украины.

О нюансах рассказала координатор направления денежной помощи БФ "Право на захист" Наталья Брыль.



По ее словам, зарегистрироваться на выплаты могут те, кто не получал международную помощь ранее, а также подпадает под определенные программой условия и критерии. Также те, чья семья не получала ранее денежную помощь от международных организаций, имеет доход менее 5400 грн на человека и относится к следующим категориям:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из перечня ниже;

лица, которые не перемещались после 24 февраля 2022 года, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Киевская, Львовская; и имеют уязвимости из перечня ниже;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Кроме того, обязательным условием получения выплат является наличие одного или нескольких критериев уязвимости (для всех трех вышеперечисленных категорий):