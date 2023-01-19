В Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от ООН. Условия

ООН возобновляет выплаты украинцам в размере 6600 гривен. Зарегистрироваться на выплаты можно в офисах и выездных пунктах 10 регионов Украины.
О нюансах рассказала координатор направления денежной помощи БФ "Право на захист" Наталья Брыль.
По ее словам, зарегистрироваться на выплаты могут те, кто не получал международную помощь ранее, а также подпадает под определенные программой условия и критерии. Также те, чья семья не получала ранее денежную помощь от международных организаций, имеет доход менее 5400 грн на человека и относится к следующим категориям:
По ее словам, зарегистрироваться на выплаты могут те, кто не получал международную помощь ранее, а также подпадает под определенные программой условия и критерии. Также те, чья семья не получала ранее денежную помощь от международных организаций, имеет доход менее 5400 грн на человека и относится к следующим категориям:
- переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года и имеют уязвимости из перечня ниже;
- лица, которые не перемещались после 24 февраля 2022 года, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Киевская, Львовская; и имеют уязвимости из перечня ниже;
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.
Кроме того, обязательным условием получения выплат является наличие одного или нескольких критериев уязвимости (для всех трех вышеперечисленных категорий):
- семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Перечень не ограничивается только этими критериями уязвимостей;
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).
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