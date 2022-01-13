В Украине восстановлена выплата больничных

Из-за законодательной коллизии в Украине были приостановлены выплаты так называемых больничных, или листов временной нетрудоспособности. И вот, президент Владимир Зеленский сообщил на своем сайте о том, что он подписал Закон о внесении соответствующих изменений. Теперь в стране возобновили право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве - так называемых больничных.

Законодательная коллизия, из-за которой эти выплаты были отменены, возникла после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Такая ситуация могла привести к тому, что без возможности получить больничный оказалось бы 2,5 млн украинцев.

"Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи. Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" - 30 июня 2021", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Для того, чтобы узнать сумму, которую будут выплачивать во время больничного, можно воспользоваться соответствующим онлайн-калькулятором, в котором необходимо указать количество дней больничного, страховой стаж, расчетный период, количество календарных дней, суммарный заработок зa расчетный период или размер оклада.