В Украине в этом году ожидается рост доходов ІТ-сектора до 17 миллиардов долларов

18:33 21 Январь Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках онлайн-мероприятия «Реформы для инвестиций в Украину» заявил, что благодаря запуску «Дія City» темпы роста ІТ-сектора ускорятся вдвое, до 40-50%.



Более того, по словам чиновника, с помощью «Дія City» доходы ІТ-сектора могут вырасти до 16,5-17 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет порядка 6 миллиардов долларов.



Следует отметить, что функция «Дія City» создана с целью упрощения специальных условий налогообложений для юрлиц, в частности для резидентов соответствующего правового режима («Дія City»). Кроме этого, предполагается, что информационно-технологическим компаниям будут предоставлены более гибкие условия трудоустройства, в том числе и исключительный порядок взаимодействия с контролирующими органами.