В Украине увеличилось количество фальшивых купюр - НБУ

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала заявление представителей государственного регулятора о росте фальшивых банкнот в Украине. В обращении все чаще появляются фальшивки, поэтому стоит обратить внимание на советы, которые составил для пользователей купюрами Музей денег при НБУ.

Там, говорят, что особое внимание украинцам стоит уделить купюрам номиналом в тысячу гривен.

Сразу при получении такой купюры стоит посмотреть на ее водяные знаки, которые являются главным инструментом защиты банкноты.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали подробности касательного того, насколько банки смогли нарастить кредитный портфель по итогам весны этого года. Об этом сообщает глава национального регулятора.

По данным чиновника, по итогам мая этот показатель ускорил сокращение доли NPL до 37,9%. В денежном соотношении отечественные банки увеличили кредитный портфель на 20,3 млрд гривен.