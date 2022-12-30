По состоянию на 30 декабря в Украине утверждено 89% местных бюджетов , полностью удалось утвердить бюджеты только на Днепропетровщине и Житомирщине.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
По информации министерства, в частности, уже утверждены:
- 24 областных бюджета и бюджета Киева;
- 104 районных бюджета (не утверждено - 15);
- 1286 бюджетов территориальных общин (не утверждено - 152).
При этом в полном объеме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей, говорится в сообщении.
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