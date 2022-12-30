В Украине утверждено 89% местных бюджетов

19:02 30 декабря Киев, Украина

По состоянию на 30 декабря в Украине утверждено 89% местных бюджетов , полностью удалось утвердить бюджеты только на Днепропетровщине и Житомирщине.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
"По состоянию на 30 декабря 2022 утверждено 1425 местных бюджетов, что составляет 89% от общего количества (1597)", — говорится в сообщении.
По информации министерства, в частности, уже утверждены:
  • 24 областных бюджета и бюджета Киева;
  • 104 районных бюджета (не утверждено - 15);
  • 1286 бюджетов территориальных общин (не утверждено - 152).
При этом в полном объеме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей, говорится в сообщении.
"Поэтому для полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям, органам местного самоуправления необходимо ускорить процесс утверждения местных бюджетов и предоставить информацию в Минфин с помощью информационно-аналитической системы "LOGICA"", - добавили в Минфине.