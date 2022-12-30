19:02 30 декабря Киев, Украина

По состоянию на 30 декабря в Украине утверждено 89% местных бюджетов , полностью удалось утвердить бюджеты только на Днепропетровщине и Житомирщине.



Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.

"По состоянию на 30 декабря 2022 утверждено 1425 местных бюджетов, что составляет 89% от общего количества (1597)", — говорится в сообщении.

По информации министерства, в частности, уже утверждены:

24 областных бюджета и бюджета Киева;

104 районных бюджета (не утверждено - 15);

1286 бюджетов территориальных общин (не утверждено - 152).

При этом в полном объеме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей, говорится в сообщении.