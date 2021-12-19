23:29 18 Ноябрь Киев, Украина





Данный проект нацелен обеспечить устойчивое развитие и реконструкцию систем централизованного водоснабжения и водоотвода украинских городов и сел, а также обеспечить гражданам доступ к качественной питьевой воде в необходимом объеме.



Деньги на развитие задумки возьмут частично из государственного и местного бюджетов, а также из Госфонда регионального развития и водного хозяйства, привлекут инвесторов.



Так, за четыре последующих года на это предлагают направить более 12 миллиардов. Будут построены водозаборные сооружения, станции очистки воды, водопроводные сети, а также лаборатории контроля качества питьевой воды, добавляют авторы законопроекта.



Известно, что на сегодняшний день услугами централизованного водоснабжения во всех областях пользуются около 100% населения. Централизованное Власти Украины утвердили соцпрограмму «Питьевая вода Украины», рассчитанную на 2022 – 2026 годы. Законопроект No5723 одобрило более 300 нардепов.Данный проект нацелен обеспечить устойчивое развитие и реконструкцию систем централизованного водоснабжения и водоотвода украинских городов и сел, а также обеспечить гражданам доступ к качественной питьевой воде в необходимом объеме.Деньги на развитие задумки возьмут частично из государственного и местного бюджетов, а также из Госфонда регионального развития и водного хозяйства, привлекут инвесторов.Так, за четыре последующих года на это предлагают направить более 12 миллиардов. Будут построены водозаборные сооружения, станции очистки воды, водопроводные сети, а также лаборатории контроля качества питьевой воды, добавляют авторы законопроекта.Известно, что на сегодняшний день услугами централизованного водоснабжения во всех областях пользуются около 100% населения. Централизованное водоснабжение находится в 99% городов, в 90% – ПГТ, а также 30% – в селах.

Однако у 69% населения есть доступ к централизованному водоснабжению, у 48% – к централизованному водоотводу. В девяти областях страны используют привозную воду, что около 270 тысяч граждан.