В Украине ускорилась потребительская инфляция

17:43 09 августа Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики, в июле 2021 года потребительская инфляция увеличилась на 0,1% по сравнению с июнем 2021 года.

По сравнению с июлем 2020 года - на 10,2%, по сравнению с декабрем 2020 года - на 6,5%.

За январь-июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,5%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с июнем 2021 года составляла -0,1%, с начала года - 4,2%.

Среди потребительских товаров и услуг в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года больше всего подорожали: природный газ (на 164,5%), сахар (на 83,5%) и подсолнечное масло (на 79,0%).

Максимально подешевели с июля 2020 года по июль 2021 года фрукты (на 12,2%), обувь (на 4,6%) и одежда (на 4,2%).