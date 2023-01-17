В Украине уровень безработицы достиг 30%

19:02 17 января Киев, Украина

Работу ищут 2 миллиона украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.



Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во вторник во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это значит, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры составляют 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать , и 2 млн – внутри страны", – сказала глава Минэкономики.

Она отметила, что очень сильным вызовом является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.



Министр добавила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, в программе "Армия восстановления".