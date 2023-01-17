В Украине уровень безработицы достиг 30%

Работу ищут 2 миллиона украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.
Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во вторник во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во вторник во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Она отметила, что очень сильным вызовом является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.
Министр добавила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, в программе "Армия восстановления".
Министр добавила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, в программе "Армия восстановления".
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