В Украине упал индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2020 года составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Индекс упал до минимума с января 2019 года.

Индекс текущего положения сократился и составляет 54,9, что на 9,8 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 8,7 п. и составляет 67,4.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составляет 147,0, что на 3,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился незначительно - на 0,5 п. до уровня 187,3. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий стабилен и составляет 160,6.

"В октябре 2020 года зафиксировано минимальное значение индекса потребительских настроений за период с января 2019 года. Минимума достигли индексы ожидаемого развития экономики в ближайший год и 5 лет. Эти индексы существенно выросли в апреле 2019 года после президентских выборов, сейчас же вернулись на уровень 2017-2018 годов", - комментируют аналитики Info Sapiens.

В то же время другие составляющие индекса потребительских настроений также упали в октябре, но не "пробили" минимум последних 2 лет. Минимальное значение индекса текущего личного материального положения было зафиксировано в июне 2020 года, а индекса целесообразности делать большие покупки в апреле 2020 года.