В Украине участилась задержка зарплат

Согласно цифрам, задержки выплат по регионам участились. В январе показатели тех, кто не вовремя получает зарплату увеличились на 50% - до 148,3 тысяч человек.

"Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 48,5% и на 1 февраля 2021 года составило 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике", - сообщили в Госстате.

Как отмечается, каждому из указанных работников не выплачено в среднем 20,0 тыс. грн, что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за январь 2021 года. В общем задолженность по выплате заработной платы в январе 2021 года увеличилась на 13,8%, или на 360,3 млн грн, и на 1 февраля составила 2 971,8 млн грн, что составляет 3,3% фонда оплаты труда, начисленного за январь.

Существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы в январе, согласно статистическим данным, наблюдалось в строительстве (на 50,8 млн грн), производстве машин и оборудования, не отнесенных к другим группам (на 47,8 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности (на 31 млн грн), производстве электрооборудования (на 30,5 млн грн).

Увеличение долга в январе наблюдалось в 19 регионах, а самое существенное - в Киеве (на 130,7 млн грн), Харьковской (на 84,4 млн грн), Львовской (на 52,4 млн грн) и Днепропетровской (на 43,0 млн грн) областях.