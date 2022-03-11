В Украине стартовал экономический форум «Украина 30. Экономика»

Сегодня в Украине стартует экономический форум «Украина 30. Экономика», в котором примет участие президент Украины. Основными вопросами для главы государства станут: борьба с олигархами и решением вопроса с оборонной промышленностью страны.



Откроет мероприятие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Первая сессия форума посвящена национальной экономической стратегии-2030. Среди главных спикеров — первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Алексей Любченко, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Вторую сессию форума посвятят промышленности. Запланированы выступления главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева и других спикеров. На специальной сессии 14 июня представители Министерства инфраструктуры Украины презентуют план совершенствования государственных сервисов для моряков и пути преодоления коррупции в отрасли.

Второй день форума "Украина 30. Экономика" откроет президент Владимир Зеленский. Первая сессия мероприятия 15 июня посвящена международной поддержке борьбы с олигархами в Украине, вторая сессия — законодательным инициативам по деолигархизации, третья — противодействию влиянию олигархов.

Третий день форума посвятят большой и малой приватизации государственных активов в Украине. Участие в мероприятии примет глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.