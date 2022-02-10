В Украине станет возможной доступная ипотека

12:53 21 Сентябрь Киев, Украина

В бюджет 2021 года может быть внесена кредитная программа для молодых семей. Так как президент Зеленский инициировал программу по снижению ипотечной ставки, то правительство решило расширить данную программу доступной ипотеки.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о готовности правительства в следующем году предусмотреть в государственном бюджете предоставление ипотечных кредитов. По словам министра, правительство в 2021 году планирует запустить новую ипотечную программу для 30 000 семей.

"Это новая программа. Мы докапитализируем новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья", – сказал Марченко.

В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения под 10% годовых. В середине августа Зеленский заявил, что банки уже выдают ипотеку под 10% годовых.

В рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы "Доступное жилье под 10% годовых" банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн.