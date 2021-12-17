В Украине создано новое Министерство

15:11 22 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Кабинета министров сообщает, что 22 июля 2020 года было принято постановление о создании нового Министерства. Целью структуры станет решение вопросов стратегических отраслей промышленности. Вице-премьер-министр Олег Уруский возглавит ведомство.

Как отметил вице-премьер-министр Олег Уруский, целью принятия акта является образование центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности.

"Вопрос давно назрел. Это была наша стратегия и обещание еще в начале работы нашего правительства. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии", - объяснил решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, первоочередной приоритет нового ведомства - оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине. «Поэтому сегодня мы официально даем старт созданию нового министерства», - добавил Денис Шмыгаль.