В Украине создан специальный пакет помощи для бизнеса

12:59 07 Март Киев, Украина

Украинское правительство создало социальный пакет помощи для бизнеса.

Предприятия и ФОПы освобождаются от единого социального вклада (ЕСВ). Всё это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Создан специальный пакет помощи бизнесу и сотрудникам. ФОПы первой и второй групп полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наёмных работников, которые были призваны в ряды Вооружённых сил Украины и Теробороны. Освобождение от уплаты налога на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия», — сообщил Зеленский.
Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.
 
Напомним, украинцы, которые потеряли работу из-за войны, получат выплаты.

Кроме того, военные будут получать по 100 тысяч гривен в месяц.