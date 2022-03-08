В Украине создан специальный пакет помощи для бизнеса

Украинское правительство создало социальный пакет помощи для бизнеса.
Предприятия и ФОПы освобождаются от единого социального вклада (ЕСВ). Всё это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.
Напомним, украинцы, которые потеряли работу из-за войны, получат выплаты.
Кроме того, военные будут получать по 100 тысяч гривен в месяц.
Напомним, украинцы, которые потеряли работу из-за войны, получат выплаты.
Кроме того, военные будут получать по 100 тысяч гривен в месяц.
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