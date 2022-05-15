В Украине создадут спецфонд по вакцинации от COVID-19

Пресс-служба Верховной Рады Украины рассказала о заявлении Дмитрия Разумкова. Председатель ВР рассказал, что у правительства есть план – создать в государственном бюджете 2021 специальный фонд. Финансирование из фонда будет полностью направлено на вакцинацию от COVID-19 и повышение зарплат медикам.
Председатель парламента объяснил, что в государственном бюджете на 2021 средства на борьбу с коронавирусом заложены отдельно по министерствам.
По его словам, в специальном фонде в следующем году будет меньше средств, чем в «ковидном» в 2020 году, но он будет направлен исключительно на мероприятия по противодействию COVID-19.
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