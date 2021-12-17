В Украине создадут Фонд компенсации после вакцинации

Новый законопроект, принятый в Украине, даст возможность украинцам получить материальную помощь в случае осложнений при вакцинации от COVID. Такое распоряжение Кабинет Министров получил от главы государства. Фонд будет создан в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

По его словам, он намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса.

"После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, которым освободила производителей вакцин от возможных последствий прививок. Это является одним из условий поставок препаратов в Украину. Таким образом, компенсации на себя берет государство.