В Украине сократился экспорт электроэнергии

В Украине сократился объем экспорта электроэнергии. Об этом заявила Государственная таможенная служба. Согласно данным ведомства, выручка в период январь-ноябрь 2020 года упала почти на четверть. В денежном эквиваленте – это на $84,29 млн.

Известно, что в ноябре экспорт электроэнергии в денежном выражении составил $24,8 млн.

Так, с начала года Украина экспортировала электроэнергию в:

Венгрию — на $118,84 млн,

Польшу – на $78,26 млн,

Румынию – на $42,98 млн,

другие страны – на $15,46 млн.

Кроме того, Украина в период с января по ноябрь импортировала электроэнергию на $122,94 млн (в ноябре – на $6,48 млн), тогда как за 11 месяцев 2019 года импорт составлял $84,44 млн. В том числе из Словакии электроэнергия импортирована на $61,22 млн, Венгрии – на $39,52 млн, Беларуси – на $10,5 млн, других стран – $11,7 млн.

Напомним, что в декабря месяце украинцам собираются повысить тариф на транспортировку электроэнергии на 30%. Данный документ находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины. Указывается, что финальной версии данного законопроекта пока что нет, однако в правительстве точно планируют пересмотр текущего тарифа на электроэнергию в сторону повышения.