В Украине сократилось производство молока

По данным государственной службы статистики, в Украине за период с января по июль 2020 года существенно сократились объем производства молока. Сокращение составило 3,9 % по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. При более подробном разборе видно, то в основном молока меньше стали производить хозяйства населения – их объемы упали на 5,1%, а вот производство предприятий сократилось всего на 1,1%.

Производство яиц в стране за семь месяцев сократилось на 1,2% – до 10,091 млрд штук, и сократилось как на предприятиях, так и в хозяйствах населения.

Производство мяса за отчетный период выросло на 0,3% – до 1,89 млн тонн. Предприятия увеличили производство мяса на 2,1%, тогда как население сократило почти на 4%. Производство шерсти за отчетный период составило 1143 тонн, что на 11,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее стало известно, что украинцев по итогам августа ждет рост цен вместо снижения. В частности, эксперты ожидают удорожания яиц, хлеба и лекарств.