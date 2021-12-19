22:08 25 Ноябрь Киев, Украина

Государственная служба статистики сообщает о том, что в Украине сокращаются объемы потребления голубого топлива.

Так, в октябре текущего года уровень потребления составил 1,911 млрд кубометров, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По информации Госстата, сокращение объемов потребления наблюдается в нашей стране уже шестой месяц подряд, с мая, когда ресурс стремительно расти в цене на рынках ЕС.