Государственная служба статистики сообщает о том, что в Украине сокращаются объемы потребления голубого топлива.
Так, в октябре текущего года уровень потребления составил 1,911 млрд кубометров, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По информации Госстата, сокращение объемов потребления наблюдается в нашей стране уже шестой месяц подряд, с мая, когда ресурс стремительно расти в цене на рынках ЕС.
Согласно прогнозу Национального банка, стоимость топлива в течение нескольких месяцев будет оставаться высокой. Ожидается, что это ухудшит показатель инфляции на 0,3 процентных пункта в этом году и 0,8 п. п. – в 2022 году. В НБУ прогнозируют, что стоимость газа с нынешнего уровня будет постепенно снижаться.
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