В Украине снизился розничный объем торговли

Апрельский локдаун негативно сказался на объеме розничной торговли в Украине. В сравнении с цифрами в марте показатели снизились на 6,5%. Однако если сравнивать данные с апрелем 2020 года, то рост в 2021 году зафиксирован на 34,3%

По данным Государственной службы статистики, в январе-апреле 2021 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 14,0%.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за январь-апрель 2021 года по сравнению с 2020 годом наблюдался в Черновицкой (на 26,9%), Тернопольской (на 25,2%) и Закарпатской (на 22,1%) областях.