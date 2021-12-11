В Украине снижается ИПБО - НБУ

Национальный банк Украины опубликовал "Макроэкономический и монетарный обзор" за март 2021 года. Согласно данным за февраль текущего года, в Украине снизился Индекс производства базовых отраслей (ИПБО). В феврале он упал на 4,3% г/г. В январе падение было зафиксировано на уровне 3,7%.

Как отмечается в обзоре, падение углубилось, несмотря на оживление экономической активности и потребительского спроса после январского локдауна.

"Это, в частности, обусловлено эффектом календарных дней", - говорится в документе.

По данным НБУ, возвращение к полноценной работе предприятий торговли, реализация отложенного спроса и улучшение потребительских настроений на фоне дальнейшего повышения заработных плат обусловили ускорение роста розничной торговли (до 5,6% г/г). Однако это не смогло компенсировать ухудшение показателей других видов деятельности. В частности, углубился спад в сельском хозяйстве (до 6,5% г/г) из-за ухудшения эпизоотической ситуации, ограничения на экспорт и роста производственных затрат.

Кроме того, увеличилось падение в промышленности (до 4,6% г/г). Основными негативными факторами оставались сложная ситуация в энергетике, эффекты от низких урожаев прошлого года и падение в животноводстве (сказалось прежде всего на пищевой промышленности). Уменьшение объемов транзита газа обусловило ухудшение грузооборота.

"Имели влияние и более сложные погодные условия. Последние сказались на показателях оптовой торговли и строительства", - добавили в НБУ.

Всемирный банк улучшил прогноз рост ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал рост на 3,0%). По оценке ВБ, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%).