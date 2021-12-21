В Украине снижается Индекс текущего положения

Ежемесячные исследования украинского рынка показали, что Индекс потребительских настроений падает. В Украине отмечено снижение на 1,3 пункта – до 67,8 пунктов. Данные на март свидетельствуют, что это связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.

Индекс текущего положения снизился на 5,5 п. и составляет 58,9. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 п. ниже от уровня этого индекса в феврале;

индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 п. и установился на отметке 63,0.

Индекс экономических ожиданий в марте вырос незначительно и составляет 73,7.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 п. и составляет 148,1. Индекс инфляционных ожиданий стабильный и составляет 187,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. и составляет 134,3.