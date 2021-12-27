В Украине с приходом нового года подорожают автомобили

В Украине с 1 января вырастут цены на автомобили. Причиной называют подорожание сырья для изготовления транспорта: стали, алюминия, меди, пластика и драгметалла.
Рост цен с 1 января связан с началом финансового года у многих европейских автомобильных компаний, тогда как японские производители начинают его в марте.
При этом эксперты говорят, что подорожание автомобилей будет не таким существенным, как могло бы быть — всего на пару процентов.
К примеру, Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes — на 2%, Nissan и Honda тоже объявили о подорожании, но пока не раскрыли деталей.
Напомним, что согласно обновленным данным Государственной службы статистики, цены на дизельное топливо, бензин и автомобильный газ в ноябре 2021 года подскочили на десятки процентов.
В частности, стоимость бензина А-92 в начале года составляла еще 24,52 гривны за литр. По состоянию на ноябрь 2021 этот показатель вырос на 25,61%, что в денежном измерении составляет 30,80 гривен. Зафиксирован также стремительный рост цен на А-95 на 23,81%: с 25,66 гривны в начале года до 31,77 гривны в ноябре 2021.
Рост цен с 1 января связан с началом финансового года у многих европейских автомобильных компаний, тогда как японские производители начинают его в марте.
При этом эксперты говорят, что подорожание автомобилей будет не таким существенным, как могло бы быть — всего на пару процентов.
К примеру, Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes — на 2%, Nissan и Honda тоже объявили о подорожании, но пока не раскрыли деталей.
Напомним, что согласно обновленным данным Государственной службы статистики, цены на дизельное топливо, бензин и автомобильный газ в ноябре 2021 года подскочили на десятки процентов.
В частности, стоимость бензина А-92 в начале года составляла еще 24,52 гривны за литр. По состоянию на ноябрь 2021 этот показатель вырос на 25,61%, что в денежном измерении составляет 30,80 гривен. Зафиксирован также стремительный рост цен на А-95 на 23,81%: с 25,66 гривны в начале года до 31,77 гривны в ноябре 2021.
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