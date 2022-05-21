В Украине с начала года сократилось производство яиц

09:39 18 августа Киев, Украина

Согласно данным Госстата , в Украине с января по июль произвели 8,64 млрд штук яиц, что на 14,4% меньше чем за аналогичный период 2020 года (более 10 млрд штук).

При этом предприятия сократили производство на 24,2%, а хозяйства населения – на 3,1%. А цены на яйца в июле 2021 года выросли на 33% по сравнению с июлем прошлого года.

По данным мониторинга украинских супермаркетов, средняя стоимость десятка яиц составляет около 30 грн, но цены на органические и премиальные яйца могут достигать и 45-50 грн за десяток.

Госстат уточнил, за январь-июль 2021 года лидерами по производству яиц стали Киевская - 1,53 млрд штук (+1,2% к январю-июлю 2020 года), Хмельницкая - 300,2 млн (-35,2%), Херсонская - 292,8 млн (-29,3%) и Днепропетровская - 286,1 млн штук (-6,3%) области.



Цены на яйца в Украине - прогноз

Ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин спрогнозировала, что уже в августе в Украине могут значительно подорожать яйца,



Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки. Ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин спрогнозировала, что уже в августе в Украине могут значительно подорожать яйца, цена за десяток может достичь 40 грн.Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки.