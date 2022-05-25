В Украине с начала года выявлено нарушений таможенных правил на 1,76 млрд гривен

14:37 20 августа Киев, Украина

С января по июль 2021 года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Таможенной службы.

"За 7 месяцев текущего года таможни Гостаможслужбы выявили и пресекли более 10 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 1,76 млрд гривен, что на 22% больше чем за аналогичный период 2020 года.", - сообщили в службе.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн гривен, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.



Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на 93 млн гривен.



Указывается, что самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за 7 месяцев стали: попытка незаконного перемещения 1 т героина в Евросоюз; попытка вывоза 13 т сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов; факт нарушения срока временного ввоза на таможенную территорию Украины элитного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тыс. евро; попытка ввоза брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью более 25 млн гривен, а также попытка вывоза скифского золота.