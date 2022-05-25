В Украине с начала года выявлено нарушений таможенных правил на 1,76 млрд гривен

С января по июль 2021 года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Таможенной службы.
По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн гривен, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.
Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на 93 млн гривен.
Указывается, что самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за 7 месяцев стали: попытка незаконного перемещения 1 т героина в Евросоюз; попытка вывоза 13 т сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов; факт нарушения срока временного ввоза на таможенную территорию Украины элитного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тыс. евро; попытка ввоза брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью более 25 млн гривен, а также попытка вывоза скифского золота.
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