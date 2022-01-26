В Украине резко сократилось производство куриных яиц

18:04 26 Январь Киев, Украина

В Украине в 2021 году сократилось производство яиц: произвели 14,1 млрд штук.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



Отмечается, что показатель 2021 года на 13% меньше, чем в прошлом году.



Доля сельхозпредприятий – 7 млрд штук яиц (на 21,7% меньше против 2020 года).



Доля хозяйств производство яиц сократилась за год на 2,4% по сравнению с 2020-м – до 7,1 млрд шт.



В денежном показателе экспорт за прошлый год уменьшился по сравнению с 2020 годом на более чем на половину — 54,2%. Объем сократился до 44,6 миллиона долларов.



Главными покупателями украинских яиц были ОАЭ (41,8%), Латвия (22%) и Израиль (около 5%).



Данные не учитывают временно оккупированную территорию Крыма и Донбасса.