В Украине резко подскочил спрос на одну из профессий

20:29 02 августа Киев, Украина

В Украине вырос спрос на водителей class="word">такси , работодатели готовы платить до 35 000 гривен в месяц , сообщила руководительница одного из отделов онлайн - сервиса по поиску работы , Елена Кирильевнина .



В частности, наиболее активно работодатели искали потенциальных таксистов в период с марта по июнь текущего года, предлагая ежемесячное вознаграждение за труд в размере от 15 000 до 35 000 гривен, а сумма заработной платы напрямую зависела от наличия собственного авто и категории, открытой в водительских правах.



Например, самое распространенное требование нанимателя водителя такси: удостоверение с категорией "В", возраст от 22-х до 23-х лет, опыт подобной работы на территории города трудоустройства от 2-лет, эмоциональная стабильность, опрятная внешность, знание правил дорожного движения и тщательное их выполнение, и обязательное наличие планшета или смартфона.



Отметим, что работа на арендованном и собственном автомобиле существенно отличается по доходности, так как взятую в пользование у агрегаторов такси машину, необходимо оплачивать ежедневно, отсчитывая из своего небольшого заработка. В итоге, большинство водителей такси, предпочитают выкупить авто или просто сменить сервис в поисках более желанной оплаты труда.



Но есть и большие минусы: больше всего вакансий в крупных городах, таких как Львов, Харьков, Одесса, Днепр или Киев - только здесь на улицы может выехать от 10 000 до 20 000 таксистов в день, но и их не хватает. То есть, в небольших населенных пунктах водитель такси вряд ли заработает 35 000 гривен, из-за недостатка спроса и предложения.