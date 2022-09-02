В Украине решена проблема с дефицитом автомобильного топлива

За полгода войны с россией Украина увеличила импорт топлива в 12 раз, сообщается на сайте Министерства экономики.

Так, в августе было импортировано 709,5 тысяч тонн бензина, дизтоплива и сжиженного газа, тогда как в марте – всего 58,8 тысяч тонн.

"Если в марте мы завозили в среднем в сутки 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива, то в августе – 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно", - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", - добавила министр.

В Минэкономики прогнозируют, что в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тысяч тонн горючего. "В полной мере обеспечивать потребности ВСУ, а также экстренных и коммунальных служб, аграриев, общественного транспорта", - пояснила Свириденко.