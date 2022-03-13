В Украине растут цены: хлеб и курятина

Аналитики отметили, что несмотря на снижение цен на некоторые продукты, в стране подорожает хлеб и курятина. Так, хлебобулочные изделия вырастут в цене в среднем на 1,5%, курица – на 15-20%

"Вполне возможен дальнейший рост цены на курятину на 15-20%. Значительная стоимость кормов в сочетании с негативными тенденциями в отрасли... может привести к уменьшению объемов производства мяса птицы и, соответственно, дальнейшему росту цен", – утверждает аналитик Украинского Клуба Аграрного Бизнеса Светлана Литвин.

Среди негативных тенденций эксперт называет впервые за длительное время снижение поголовья птицы. Кроме того, сейчас в Кабинете министров обсуждают возможность повысить налоги для птицеводов.

Отметим, с начала года в Украине уже на 9,2% подорожал хлеб. Подсолнечное масло взлетело в цене на 42,7%, овощи выросли в цене на 13,5%.