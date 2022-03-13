В Украине растут цены: хлеб и курятина

Аналитики отметили, что несмотря на снижение цен на некоторые продукты, в стране подорожает хлеб и курятина. Так, хлебобулочные изделия вырастут в цене в среднем на 1,5%, курица – на 15-20%
Среди негативных тенденций эксперт называет впервые за длительное время снижение поголовья птицы. Кроме того, сейчас в Кабинете министров обсуждают возможность повысить налоги для птицеводов.
Отметим, с начала года в Украине уже на 9,2% подорожал хлеб. Подсолнечное масло взлетело в цене на 42,7%, овощи выросли в цене на 13,5%.
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