В Украине растет сумма штрафов за неиспользование кассовых аппаратов

Несмотря на то, что количество проверок за время полномасштабной войны уменьшилось, сумма штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (ПРРО/РРО) растет.
С начала действия закона об обязательном использовании кассовых апартов в 2021 году предприниматели получили штрафы на 2 млрд гривен, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
В 2021 году налоговики по результатам проверок наложили 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 млн грн, в 2022 году - 23 тысяч штрафов на 1,35 млрд грн. Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное - вместо 50% от чека на 150%.
Отмечается, что более половины суммы штрафов за ПРРО/РРО в прошлом году было наложено в октябре. Общая сумма санкций за октябрь - 754,5 млн грн - больше, чем за весь 2021 год.
Также отмечается, что украинские предприниматели массово переходят на программное РРО: количество ПРРО за три года с момента введения закона выросло в 6 раз. Если в начале 2021 года только пятая часть приходилась на программные кассы, накануне войны ПРРО и РРО сравняли счета, то уже в мае 2023 количество ПРРО составляло на 29% больше привычных кассы.
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