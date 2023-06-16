В Украине растет сумма штрафов за неиспользование кассовых аппаратов

14:10 08 июня Киев, Украина

Несмотря на то, что количество проверок за время полномасштабной войны уменьшилось, сумма штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (ПРРО/РРО) растет.

С начала действия закона об обязательном использовании кассовых апартов в 2021 году предприниматели получили штрафы на 2 млрд гривен, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот

"Количество проверок в 2022 году уменьшилось на 17% до показателей 2021 года - из, в среднем, 2 230 проверок в месяц до 1 860. В этом году проверок в месяц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6%, однако их все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

В 2021 году налоговики по результатам проверок наложили 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 млн грн, в 2022 году - 23 тысяч штрафов на 1,35 млрд грн. Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное - вместо 50% от чека на 150%.



Отмечается, что более половины суммы штрафов за ПРРО/РРО в прошлом году было наложено в октябре. Общая сумма санкций за октябрь - 754,5 млн грн - больше, чем за весь 2021 год.

"В целом, с начала 2021 года, когда официально закон об использовании ПРРО/РРО вступил в силу, к маю 2023 года состоялось 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на 2 млрд грн", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские предприниматели массово переходят на программное РРО: количество ПРРО за три года с момента введения закона выросло в 6 раз. Если в начале 2021 года только пятая часть приходилась на программные кассы, накануне войны ПРРО и РРО сравняли счета, то уже в мае 2023 количество ПРРО составляло на 29% больше привычных кассы.