В Украине растет импорт битума

Украина установила абсолютный рекорд за всю историю существования независимого государства по импорту битума на внутренний рынок за 2021 год. Всего в 2021 году в страну ввезено 1,1 миллион тонн.
Для сравнения в 2020 году этот показатель достиг 860,2 тыс тонн, что на треть меньше, чем в 2021, а в 2019 импорт битума составил еще меньше — 427,8 тысяч тонн.
Преимущественно импорт (57%) в Украину осуществила Белоруссия, отправив 625 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель на 7,2%.
Польша импортировала 118 тысяч тонн битума, Литва поставила 38 тысяч тонн. Следует отметить, что в 2020 году Литва импортировала всего 1 тысячу тонн.
Сообщается, что значительно выросли поставки по морю. Если в 2020 году на этот вид транспорта приходились 128 тысяч тонн, то уже по итогам 2021 года — 267 тысяч тонн. Основными импортерами по морю стали Греция, Италия, Азербайджан.
Львиную долю принял порт Николаева (237 тысяч тонн), а также порядка 30 тысяч тонн разгрузили в Черноморском порту.
Для сравнения в 2020 году этот показатель достиг 860,2 тыс тонн, что на треть меньше, чем в 2021, а в 2019 импорт битума составил еще меньше — 427,8 тысяч тонн.
Преимущественно импорт (57%) в Украину осуществила Белоруссия, отправив 625 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель на 7,2%.
Польша импортировала 118 тысяч тонн битума, Литва поставила 38 тысяч тонн. Следует отметить, что в 2020 году Литва импортировала всего 1 тысячу тонн.
Сообщается, что значительно выросли поставки по морю. Если в 2020 году на этот вид транспорта приходились 128 тысяч тонн, то уже по итогам 2021 года — 267 тысяч тонн. Основными импортерами по морю стали Греция, Италия, Азербайджан.
Львиную долю принял порт Николаева (237 тысяч тонн), а также порядка 30 тысяч тонн разгрузили в Черноморском порту.
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