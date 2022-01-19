В Украине проведут инвентаризацию земель обороны

«Минобороны располагает мощным земельным банком. Номинально. Я поручил разобраться, насколько эффективно эти активы используются для выполнения непосредственных функций обороны государства и повышения боеспособности войск. Также является источником пополнения бюджета оборонного ведомства. Есть много непрозрачных моментов. Несформированными остаются около 150 тыс. га земель обороны. Это создает угрозу неэффективного использования и злоупотреблений. Команда юристов Минобороны и специалистов подразделения, занимающегося мониторингом владения и использования недвижимого имущества и земель, сейчас активно работают, чтобы вернуть государству в лице оборонного ведомства земли, которые на разных этапах были изъяты с признаками нарушений. Хочу поблагодарить Госгеокадастру за сотрудничество. В прошлом году за счет ресурсов Госгеокадастра было сформировано и зарегистрировано 105 участков земель обороны общей площадью 26 тыс. га. Сейчас мы ускорим эту работу, она станет более системной», – сказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы приступили к созданию комплексной геоинформационной системы, где будут инвентаризированы все публичные активы Минобороны. Чтобы точно знать, чем Министерство владеет и как эти активы использует. В первую очередь это касается земель, сооружений, соответствующих имущественных прав. Госгеокадастр уже создал отдельный слой в базе данных, где зафиксированы все земли обороны. Уже сейчас мы скорее получаем информацию, когда кто-то пытается поднять интересы Министерства в земельной сфере. Проведя комплексную инвентаризацию, мы защитим активы обороны на будущее. Параллельно будет проходить мониторинг фактического использования. Чтобы не было ситуаций, когда на бумаге объект пуст, но на самом деле там кто-то «в темную» хозяйничает. Потребляет электроэнергию, использует коммуникации. Мы формируем систему, чтобы предотвратить незаконные сделки и уменьшить пространство для возможных злоупотреблений. Тогда их проще будет искоренять и привлекать виновных к ответственности», – отметил заместитель Министра обороны Вячеслав Шаповалов.