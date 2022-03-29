В Украине прогнозируют повышение цен на продукты

Эксперты ожидают скачок цен в Украине до конца года. Аналитики прогнозируют, что стоимость продуктов питания в среднем вырастет на 11% и больше уже не снизится.

Продуктовый рынок один из первых реагирует на любые изменения в экономике и часто является лакмусом на ситуацию в стране.

Такой ощутимый скачок стоимости продуктов будет наблюдаться, если внутренние и внешние рынки будут переживать и дальше резкие изменения, на которые сейчас существенно влияет мировая ситуация с пандемией COVID-19. Так, в начале текущего 2020 продукты питания дорожали на 3-4%, однако резкое увеличение цен украинцы почувствовали именно во время весеннего карантина.

А в последний месяц лета стоимость продуктов питания подорожала сразу на 1,8%.

Однако некоторые экономические прогнозы более оптимистичны. При условии, что ситуация в стране не будет усложняться и не предвидится никаких серьезных изменений, то цены будут плавно дорожать в своем естественном русле - на 7-8%.

Кстати, украинцы стали чаще покупать хлеб и картофель, но при этом реже - мясо и молоко. Пекари подсчитали, что цена на хлеб подорожает от 10 до 15%. Такие изменения произойдут из-за того, что в стране дорожает зерно, масло, сахар и гривна, которая с начала года девальвировала почти на 20%. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Напомним, Украина договорилась о поставках продуктов в Китай. Последние годы торговля между двумя странами существенно оживилась, что создало перспективу для роста торгово-экономических отношений.