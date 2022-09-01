В Украине продолжается снижение цен на автогаз

В Украине продолжает падать цена на автогаз.
Под конец рабочей недели стоимость сжиженного газа на АЗС опустилась ниже 27 гривен за литр.
Так, в пятницу, 12 августа, средние цены на АЗС снизились на 0,7% до 26,74 гривны за литр.
Средние цены на бензин А-95 остаются на уровне 50,10 гривны за литр.
Средние цены на дизель - 54 гривны за литр.
С прошлой недели средние цены на автогаз упали примерно на 1,4 гривны.
В течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л.
Так, в пятницу, 12 августа, средние цены на АЗС снизились на 0,7% до 26,74 гривны за литр.
Средние цены на бензин А-95 остаются на уровне 50,10 гривны за литр.
Средние цены на дизель - 54 гривны за литр.
С прошлой недели средние цены на автогаз упали примерно на 1,4 гривны.
В течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л.
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