17:50 30 января Киев, Украина

В Украине обнародовали проект приказа "Об утверждении требований к куриным яйцам", сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.



Согласно приказу, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц. Проектом приказа предусмотрено утвердить ряд требований к куриным яйцам, в частности:

сортировка яиц по их качеству и весу;

штамповка яиц;

маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;

маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставление информации потребителю при поштучной продаже яиц;

упаковка и переупаковка яиц;

требования к записям, которые должны вести операторы рынка.





По весу яйца класса А сортируют по следующим категориям: К тому же куриные яйца будут делиться на два класса А и В. Яйца, принадлежащие классу А, должны быть чистыми, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов.По весу яйца класса А сортируют по следующим категориям:

XL – очень крупные: яйца, вес которых составляет 73 г и больше;

L – крупные: яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако меньше 73 г;

М – средние: яйца, вес которых составляет 53 г и более, но меньше 63 г;

S малы: яйца, вес которых не превышает 53 г.

Сортировка яиц класса А по весу не будет обязательной для яиц, поставляемых на пищевые и/или непродовольственные мощности.



К яйцам класса В относятся яйца, не соответствующие показателям качества, указанным выше. Также в класс могут быть снижены яйца класса А, которые больше не соответствуют их показателям качества.