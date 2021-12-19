В Украине появится евроколея – подробности финансирования

Министерство финансов Украины рассказало, как будут финансировать крупное строительство железной дороги. Так, речь идет о железнодорожном пути европейского стандарта, финансировать которое будут из разных источников.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, в планах профинансировать проекты непосредственно за счет «Укрзализныци», благодаря кредитам, которые будут выплачиваться государством и за счет средств из государственного бюджета.

Чиновник отметил, что о возможности и целесообразности реализовывать соответствующие проекты можно будет говорить после подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО). Этот документ позволит оценить существующие и перспективные пассажиропотоки, маршруты, очередность их запуска, а также стоимость и сроки реализации проекта. Работу по его подготовке начнут в этом году. Из госбюджета предусмотрено финансирование подготовки проектной документации для строительства.

Как сообщил заместитель министра, считается, что евроколею для Украины целесообразно начинать развивать на железнодорожных маршрутах, соединяющих приграничные украинские города с европейскими железными дорогами. Ожидается, что евроколею от Чопа продлят до Ужгорода. Это позволит запустить прямые поезда в Прагу, Братиславу, Вену, Мюнхен, Бухарест, Софию и другие европейские города.