В Украине появится электронное резидентство

17:58 06 октября Киев, Украина

Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов". Его поддержали 252 народных избранника.

Об этом сообщил один из инициаторов документа, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.



Кто такой е-резидент?

Е-резидент - это иностранец, который может получать квалифицированные электронные услуги, открывать банковские счета в Украине, имеет возможность зарегистрировать себя физическим лицом-предпринимателем и вести предпринимательскую деятельность без необходимости находиться в Украине.



По информации депутата, для того чтобы стать е-резидентом, необходимо: зарегистрироваться в приложении "Дия" и пройти финансовую и проверку безопасности. Если проверка пройдет удачно, иностранец становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на третьей группе без НДС и получает ЭЦП (электронно-цифровую подпись). Следующим шагом является открытие дистанционного счета в банке. И именно банк станет налоговым агентом для е-резидента.



Иностранец будет иметь право работать и платить налог — 5% доходов в рамках лимита ФЛП третьей группы. Больше лимита – 15%.

"Все документы в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты - безналичные", - отметил нардеп.

Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство. Ко второму чтению депутаты расширили перечень профессий е-резидентов из IT-сферы на всех других экспортеров услуг, - добавил нардеп.



Получение статуса е-резидента бесплатно. Заявление о предоставлении статуса подается на английском языке в электронной форме через портал "Дия". Вся последующая официальная коммуникация с е-резидентом ведется на английском языке. К заявлению прилагаются копия паспорта в электронной форме и информация от правоохранительных органов иностранного государства о фактах привлечения к уголовной ответственности будущего е-резидента.



Верховная Рада приняла в основу закон об е-резидентстве еще в июле 2021 года. В пояснительной записке указано, что законопроект создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета благодаря налогам, уплачиваемым е-резидентами.



Тогда же министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что до конца 2022 года правительство ожидает 3000 е-резидентов в Украине.