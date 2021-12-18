В Украине появился новый налог: подробности

13:24 09 Декабрь Киев, Украина

Украинские чиновники хотят, чтобы в Украине стало все прозрачно, а практически любое имущество облагалось налогом. В скором будущем чиновники будут проверять соответствие официального дохода украинцев их расходам.

Об этом сообщают журналисты «Первого Делового» телеканала.



Этот год оказался богат разнообразными изменениями и нововведениями. Были приняты многочисленные налоговые законы и их изменения. Появились новейшие



Следовательно, при продаже владелец будет платить налог. Если продажа повторится два-три раза в год, то налог будет расти с геометрической прогрессией. Такой закон парламентарии уже приняли и согласно ему, если у вас есть участок и вы выставили его на продажу впервые – то можете продать, не заплатив налог. Этот год оказался богат разнообразными изменениями и нововведениями. Были приняты многочисленные налоговые законы и их изменения. Появились новейшие налоги и системы их расчетов. И вот один из таких очередных налогов. Он будет касаться тех, кто имеет земельные участки.Следовательно, при продаже владелец будет платить налог. Если продажа повторится два-три раза в год, то налог будет расти с геометрической прогрессией. Такой закон парламентарии уже приняли и согласно ему, если у вас есть участок и вы выставили его на продажу впервые – то можете продать, не заплатив налог.



Если пай будет выставлен на продажу во второй раз, то налог составит 5%, в третий раз – 18% и так далее. И такая схема уже вступила в силу.



Кроме этого, собственники земли должны будут заплатить по 1500 гривен за гектар. При этом это не касается крупных агрохолдингов, ведь они только арендаторы. Касается это прямых владельцев, то есть обычных людей.



К тому же в Украине скоро будет облагаться налогом каждая дорогая покупка. Налоговая будет отслеживать официальный уровень доходов и сравнивать их со стоимостью покупок.



Если человек не сможет объяснить, откуда взял деньги на квартиру, машину или дом – придется оплатить 18% от стоимости такой покупки.